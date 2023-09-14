Haberler A Milli Futbol Takımı Almanya'dan flaş Stefan Kuntz iddiası: Bavulunu topladı yeni takımı...

Almanya'dan flaş Stefan Kuntz iddiası: Bavulunu topladı yeni takımı...

Son dakika haberi: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, Japonya sınavını da geçemedi. Oynanan oyun ile eleştirilen Stefan Kuntz için ayrılık çanları çalarken Almanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Almanya'dan flaş Stefan Kuntz iddiası: Bavulunu topladı yeni takımı...

A Milli Takım'da gözler Stefan Kuntz'da...

Almanya'dan flaş Stefan Kuntz iddiası: Bavulunu topladı yeni takımı...

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan karşısında alınan beraberlik, ardından da hazırlık maçında Japonya karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet Kuntz'a olan eleştirilerin tavan yapmasına neden oldu.

Almanya'dan flaş Stefan Kuntz iddiası: Bavulunu topladı yeni takımı...

İki maçın ardından da futbolcuları hedef alan açıklamalar yapan Stefan Kuntz'a, Japonya maçında tribünlerden ''Go home Kuntz'' yazılı pankartlarla tepki gösterildi.

Almanya'dan flaş Stefan Kuntz iddiası: Bavulunu topladı yeni takımı...

FLICK'İN YERİNE

Herkes Kuntz'un istifasını beklerken haber Alman basınından geldi.

Almanya'dan flaş Stefan Kuntz iddiası: Bavulunu topladı yeni takımı...

Alman basını, ''Stefan Kuntz, Hansi Flick'in yerine milli antrenör olarak geçmeye aday isimlerden biri.

Almanya'dan flaş Stefan Kuntz iddiası: Bavulunu topladı yeni takımı...

Eşyalarını topladı. Yakında boşa çıkabilir. Çünkü Türkiye'de görevden alınmanın eşiğinde...

Almanya'dan flaş Stefan Kuntz iddiası: Bavulunu topladı yeni takımı...

Pazar gününden bu yana Almanya futbolu arayış içinde. Flick'in görevden alınmasından sonra yerine geçecek isim aranıyor'' ifadeleri kullanıldı.

Almanya'dan flaş Stefan Kuntz iddiası: Bavulunu topladı yeni takımı...

5 ADAY VAR

Kuntz'ın yerine geçecek isimler de konuşulmaya başladı.

Almanya'dan flaş Stefan Kuntz iddiası: Bavulunu topladı yeni takımı...

Fatih Terim, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu sıkça adı kullanılan adaylar arasında yer alıyor.

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