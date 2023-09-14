Almanya'dan flaş Stefan Kuntz iddiası: Bavulunu topladı yeni takımı...

A Milli Takım'da gözler Stefan Kuntz'da...
A Milli Takım'da gözler Stefan Kuntz'da...
EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan karşısında alınan beraberlik, ardından da hazırlık maçında Japonya karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet Kuntz'a olan eleştirilerin tavan yapmasına neden oldu.
İki maçın ardından da futbolcuları hedef alan açıklamalar yapan Stefan Kuntz'a, Japonya maçında tribünlerden ''Go home Kuntz'' yazılı pankartlarla tepki gösterildi.
FLICK'İN YERİNE
Herkes Kuntz'un istifasını beklerken haber Alman basınından geldi.
Alman basını, ''Stefan Kuntz, Hansi Flick'in yerine milli antrenör olarak geçmeye aday isimlerden biri.
Eşyalarını topladı. Yakında boşa çıkabilir. Çünkü Türkiye'de görevden alınmanın eşiğinde...
Pazar gününden bu yana Almanya futbolu arayış içinde. Flick'in görevden alınmasından sonra yerine geçecek isim aranıyor'' ifadeleri kullanıldı.
5 ADAY VAR
Kuntz'ın yerine geçecek isimler de konuşulmaya başladı.
Fatih Terim, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu sıkça adı kullanılan adaylar arasında yer alıyor.
Milli takımın başında 20 maça çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Ortaya konulan futbol kimseyi memnun etmedi.