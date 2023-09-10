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A Milli Futbol Takımı Eskişehir'deki hazırlıklarını tamamladı!

A Milli Futbol Takımı Japonya ile oynayacağı hazırlık maçının hazırlıklarını Eskişehir'de basına kapalı bir antrenman yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 14:59
A Milli Futbol Takımı Eskişehir'deki hazırlıklarını tamamladı!

Japonya ile oynayacağı özel maç için bugün Hollanda'ya gidecek A Milli Futbol Takımı, yolculuk öncesi Eskişehir'de basına kapalı bir antrenman yaptı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ter idmanı şeklinde geçti ve aday kadroda yer alan tüm futbolcular çalışmada yer aldı.

Milliler, 12 Eylül Salı günü Belçika'da Japonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bugün saat 15.00'te Hasan Polatkan Havalimanı'ndan Hollanda'nın Maastricht Aachen Havalimanı'na yolculuk edecek, oradan da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

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