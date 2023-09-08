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TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Türkiye - Ermenistan milli maçı ne zaman, hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ - EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan, A Milli Takımımızın D Grubu 5. maçıyla devam ediyor. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çalacağı karşılaşmayı canlı ve şifresiz izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Eskişehir'de oynanacak maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki Milli maç ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda? (EURO 2024)

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 20:34 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 20:38
TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Türkiye - Ermenistan milli maçı ne zaman, hangi kanalda?

EURO 2024 devam ediyor. A Milli Takımımız, D Grubu 5. maçında Ermenistan ile mücadele edecek. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği Eskişehir'de yapılacak Türkiye Ermenistan maçını şifresiz izlemek isteyenler, maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'lerini merak ediyor. Peki Türkiye'nin maçı ne zaman, Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda? (EURO 2024)

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Cenk, İsmail, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Barış

Ermenistan: Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye-Ermenistan maçı, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.

İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

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TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI CANLI İZLE: Euro 2024 elemeleri TRT 1 canlı yayın ekranı ile Türkiye Ermenistan maçı canlı izle şifresiz - MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN EKRANI
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