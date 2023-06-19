Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Galler maçı CANLI İZLE | EURO 2024 Elemeleri

Türkiye - Galler maçı CANLI İZLE | EURO 2024 Elemeleri

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Stefan Kuntz'un öğrencileri kritik maçtan galibiyetle ayrılarak 9 puana ulaşmayı hedefliyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 22:20
Türkiye - Galler maçı CANLI İZLE | EURO 2024 Elemeleri

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşı karşıya geliyor.

Stefan Kuntz'un öğrencileri sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE - GALLER MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Salih Özcan, Orkun, Cengiz, Kerem, Barış Alper

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Wilson, Johnson, James, Morrell

TÜRKİYE - GALLER MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Galler maçı saat 21:45'te başladı. Mücadele TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

MİLLİLERİN 615. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Galler mücadelesiyle tarihindeki 616. müsabakasını oynuyor. Ay-yıldızlılar, geride kalan 336'sı resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 615 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 238 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 232 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 837 gol kaydederken, kalesinde ise 880 gole engel olamadı.

STEFAN KUNTZ İLE 18. KARŞILAŞMA

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 17 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda milli takım 11 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 17 mücadelede rakip fileleri 41 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.

A MİLLİ TAKIM 27 YIL SONRA SAMSUN'DA

A Milli Futbol Takımı, daha önce Samsun'da 1 karşılaşma oynadı. Milliler, 1 Mayıs 1996 tarihindeki özel maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmişti. Samsun şehri, Galler müsabakasıyla ilk kez resmi bir karşılaşaya ev sahipliği yapıyor.

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