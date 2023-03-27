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A Milli Takım'ın rakibi Hırvatistan Bursa'ya geldi

Son dakika spor haberleri... 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptaki ikinci maçını A Milli Futbol Takımı'mıza karşı oynayacak olan Hırvatistan müsabakanın oynanacağı Bursa'ya geldi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 14:49
A Milli Takım'ın rakibi Hırvatistan Bursa'ya geldi

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'yla yarın karşılaşacak Hırvatistan Milli Futbol Takımı, maç için Bursa'ya geldi.

Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen Hırvatistan kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı Osmangazi ilçesindeki otele güvenlik önlemleri eşliğinde geçti.

Hırvatistan Milli Takımı, karşılaşma için son antrenmanını bugün yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'ı konuk edeceği D Grubu ikinci hafta maçı, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

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