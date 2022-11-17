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A Milli Futbol Takımı'nda Çekya mesaisi başladı!

Son dakika haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız, Gaziantep'te karşılaşacağı Çekya maçı hazırlıklarına başladı. Milliler, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde Gaziantep FK kulüp tesislerinde saha çalışması gerçekleştirdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 16:41
A Milli Futbol Takımı'nda Çekya mesaisi başladı!

A Milli Futbol Takımı, 19 Kasım Cumartesi günü Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçın hazırlıklarına bu sabah iki grup halinde yaptığı antrenmanla başladı.

Oynanan İskoçya karşılaşmasında belirli süre alan futbolcular, açma-germe egzersizlerinin ardından kamp otelinin havuzunda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup ise Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde Gaziantep FK kulüp tesislerinde saha çalışması gerçekleştirdi. İdmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Son bölümde ise küçük sahada altıya altı maç yapıldı.

İskoçya maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Ferdi Kadıoğlu, çalışmada yer almadı. Antrenmanı Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

İdmanın sonunda, bir grup taraftar A Milli Takımı için getirdikleri baklavayı Teknik Direktör Stefan Kuntz'a takdim etti.

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