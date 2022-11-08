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Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın İskoçya ve Çekya maçlarının bileti satışa çıktı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın hazırlık maçlarında karşılaşacağı İskoçya ve Çekya mücadelelerinin biletleri öncelikli satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir gün sürecek öncelikli bilet satışından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübünün kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabiliyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 19:39
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın İskoçya ve Çekya maçlarının bileti satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır'da İskoçya, 19 Kasım Cumartesi günü de Gaziantep'te Çekya ile yapacağı maçların öncelikli bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir gün sürecek öncelikli bilet satışından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübünün kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabiliyor.

İskoçya ve Çekya maçlarının genel bilet satışı, yarın saat 17.00'de başlayacak. Biletler www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler konusunda sorumluluk kabul edilmeyecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Türkiye-İskoçya ve Türkiye-Çekya maçlarının bilet fiyatları ise kale arkası tribünler için 30, doğu ve batı tribünler için ise 50 lira olarak belirlendi.

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