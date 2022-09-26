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Faroe Adaları Türkiye maçı sonrası sert eleştiri! "Farktan kurtulduk"

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı'mız, son maçında Faroe Adaları'na konuk oldu. Mücadeleyi ay-yıldızlılar 2-1 kaybederken, Turgay Demir köşesinde çok sert eleştirilerde bulundu. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 07:12
Faroe Adaları Türkiye maçı sonrası sert eleştiri! "Farktan kurtulduk"

YE BU KİRAZDAN! - Turgay Demir

Hasbelkader iki kez gittim Faroe Adaları'na… Birbirine tünellerle bağlı küçük adalar topluluğu.

Faroe Adaları Türkiye maçı sonrası sert eleştiri! "Farktan kurtulduk"

48 bin insan, 80 bin koyun yaşıyor. Gidip görseniz, her hangi konuda Türkiye ile kıyaslama yapmayı aklınızdan geçirmezsiniz; futbol hariç!

Faroe Adaları Türkiye maçı sonrası sert eleştiri! "Farktan kurtulduk"

Daha önceki maçımız berabere bitmişti, bu kez yenildik, dahası farktan kurtulduk.

Faroe Adaları Türkiye maçı sonrası sert eleştiri! "Farktan kurtulduk"

Rüzgar vardı rüzgar!.. Yüzümüze yüzümüze vuruyordu, ondan oynayamadı bizim çocuklar.

Faroe Adaları Türkiye maçı sonrası sert eleştiri! "Farktan kurtulduk"

Bahar yorgunluğu da cabası. Bilirsiniz, çok sıcakta ve çok soğukta oynayamaz bizimkiler, alışık değiller!

Faroe Adaları Türkiye maçı sonrası sert eleştiri! "Farktan kurtulduk"

Yağmurlu hava da bozar bizi, bulutlu havalardan da nem kaparız!

Faroe Adaları Türkiye maçı sonrası sert eleştiri! "Farktan kurtulduk"

Sadece iklim değil rakip de önemli. Güçlü rakiplerin adından korkarken zayıf rakiplere karşı da motive olamayız.

Faroe Adaları Türkiye maçı sonrası sert eleştiri! "Farktan kurtulduk"

Büyükten korkar, küçüğü küçümseriz vesselam! Orta şekerli rakiplere karşı bir şeyler yaparız hepsi bu.

Faroe Adaları Türkiye maçı sonrası sert eleştiri! "Farktan kurtulduk"

Bir tek para konusunda acayip profesyonelizdir! Kulüplerine imza atarken kılı kırk yarar bizim cengaverler, Milli Takım'da da prim kavgaları hiç bitmez!

Faroe Adaları Türkiye maçı sonrası sert eleştiri! "Farktan kurtulduk"

Herkesin bir futbol ekolu var bizim yok diye üzülmeyin, işte size ekol!

Faroe Adaları Türkiye maçı sonrası sert eleştiri! "Farktan kurtulduk"

Teşekkürler Faroe Adaları; futbolun bize göre bir oyun olmadığını bir kez daha hatırlattığınız için.

Faroe Adaları Türkiye maçı sonrası sert eleştiri! "Farktan kurtulduk"

Haydi beyler, kenarda bekleyenler, ellerini ovuşturanlar, gün bugündür; tam zamanıdır başlayın kulislere!…

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