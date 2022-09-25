FAROE ADALARI TÜRKİYE CANLI İZLE 📺 | Faroe Adaları - Türkiye maçı ilk 11'leri

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Faroe Adaları ile karşılaşacak. 13 puanla gruptan lider çıkmayı garantileyen milliler 5 puanlı Faroe Adaları'na konuk oluyor. Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.



FAROE ADALARI: Gestsson; Rolantsson, Vatnsdal, G. Vatnhamar, Davidsen; Bjartalid, S. Vanthamar, Andreasen, Joensen, Olsen; Edmundsson

TÜRKİYE: Altay, Zeki, Ozan, Kaan, Eren, Yunus, Ferdi, Berkay, Kerem, İrfan Can, Serdar Dursun

FAROE ADALARI - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Faroe Adaları - Türkiye maçı 25 Eylül Pazar günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.



FAROE ADALARI İLE ÜÇÜNCÜ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.