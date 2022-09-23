Haberler A Milli Futbol Takımı Büyükekşi'ye ziyaret

Büyükekşi'ye ziyaret

Lüksemburg Futbol Federasyonu Başkanı Paul Philipp, dünkü maç öncesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti. Dostluk mesajları verildi...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
Büyükekşi'ye ziyaret

Milli Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynadığı karşılaşma öncesinde Lüksemburg Futbol Federasyonu Başkanı Paul Philipp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmeye TFF Yöneticisi Müslüm Özmen, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Şevki Mütevellioğlu ve Lüksemburg Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı. Büyükekşi, Lüksemburg heyetini Riva'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. Buluşmada federasyon başkanları maç için birbirlerine şans diledi. Ziyarette Büyükekşi, Paul Philipp'e A Milli Takım forması takdim etti.

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