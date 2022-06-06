Haberler A Milli Futbol Takımı Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 16:00
Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Litvanya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Litvanya - Türkiye maçını canlı izlemek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Türkiye kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edliyor. Peki, Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Litvanya - Türkiye maçını canlı izlemek için tıklayınız...

LİTVANYA İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, karşı karşıya geleceği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.

NOVAK SIMOVIC DÜDÜK ÇALACAK

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta LFF Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Şöhret olmaları tesadüf değil! İşte Aslan burcu ünlüleri...
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ortalığı kasıp kavurdu! Bir değişti pir değişti görenler: "Aşk yaradı güzelliğine güzellik kattı"
Jesus'tan eski yıldızına teklif! "Gel birlikte şampiyon olalım"
Aslan'da hedef golcü transferi! İşte gündemdekiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş eleştiri! "Ciddi şekilde irdelenmeli"
A Milli Futbol Takımı Litvanya'da
Diyanet İşleri Başkanlığı personel başvurusu nasıl yapılır?
KPSS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Asgari ücrete zam gelecek mi?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'dan Uğur Çiftçi kararı! Resmen açıklandı Sivasspor'dan Uğur Çiftçi kararı! Resmen açıklandı 15:46
Arda Güler'e dünya devi talip oldu! Arda Güler'e dünya devi talip oldu! 15:30
40 yaşındaki Bruno Alves'ten flaş karar! 40 yaşındaki Bruno Alves'ten flaş karar! 15:22
Kartal'ın Weghorst teklifi belli oldu! Kartal'ın Weghorst teklifi belli oldu! 15:07
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 15:02
Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler 15:00
Daha Eski
Süper Lig ekibinde 11 ayrılık birden! Süper Lig ekibinde 11 ayrılık birden! 14:38
Aslan'da hedef golcü transferi! İşte gündemdekiler Aslan'da hedef golcü transferi! İşte gündemdekiler 14:20
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 14:04
Ekvator Ginesi - Libya maçı saat kaçta? Ekvator Ginesi - Libya maçı saat kaçta? 13:57
VakıfBank Haak ile yolların ayrıldığını açıkladı! VakıfBank Haak ile yolların ayrıldığını açıkladı! 13:55
Andorra - Moldova maçı saat kaçta? Andorra - Moldova maçı saat kaçta? 13:43