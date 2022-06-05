A Milli Futbol Takımı Litvanya'ya gitti

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 7 Haziran Salı günü Litvanya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Vilnius'a gitti.

Kafile ile Litvanya'ya giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, gruptaki dört maçtan da başarılı sonuçlarla ayrılmak istediklerini belirterek, "Yeni bir jenerasyon var, çok iyi hazırlanıyorlar. Stefan Kuntz çok memnun. Kamp süreci başarılı geçiyor, dört maçı da iyi sonuçlarla alıp sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri için iyi bir hale gelmek istiyoruz. Teknik heyeti tebrik ediyorum." diye konuştu.