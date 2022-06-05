Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı Litvanya'ya gitti

A Milli Futbol Takımı Litvanya'ya gitti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 7 Haziran Salı günü Litvanya ile deplasmanda oynayacağı maç için Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 16:56
A Milli Futbol Takımı Litvanya'ya gitti

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 7 Haziran Salı günü Litvanya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Vilnius'a gitti.

Kafile ile Litvanya'ya giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, gruptaki dört maçtan da başarılı sonuçlarla ayrılmak istediklerini belirterek, "Yeni bir jenerasyon var, çok iyi hazırlanıyorlar. Stefan Kuntz çok memnun. Kamp süreci başarılı geçiyor, dört maçı da iyi sonuçlarla alıp sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri için iyi bir hale gelmek istiyoruz. Teknik heyeti tebrik ediyorum." diye konuştu.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...
Türkiye günlerce Nisa bebeği konuşmuştu! Mahkemenin kararı pes dedirtti!
Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...
Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A Milliler suni çimde çalıştı
Altıntop: 2024 Avrupa Şampiyonası...
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
🌳DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDİR?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sırbistan Hollanda'yı 5 sette devirdi Sırbistan Hollanda'yı 5 sette devirdi 16:48
VTB Ligi'nde şampiyon Zenit! CSKA'ya büyük şok VTB Ligi'nde şampiyon Zenit! CSKA'ya büyük şok 16:44
A Milliler suni çimde çalıştı A Milliler suni çimde çalıştı 16:30
Dursun Özbek'ten flaş sözler! Küçülme olacak mı? Dursun Özbek'ten flaş sözler! Küçülme olacak mı? 16:20
Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray... Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray... 16:01
Altıntop: 2024 Avrupa Şampiyonası... Altıntop: 2024 Avrupa Şampiyonası... 15:42
Daha Eski
Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! Transfer... Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! Transfer... 15:29
Pjanic'in yeni durağı neresi olacak? İspanyol basını duyurdu! Pjanic'in yeni durağı neresi olacak? İspanyol basını duyurdu! 15:05
İşte F.Bahçe-Anadolu Efes play-off final serisinin programı! İşte F.Bahçe-Anadolu Efes play-off final serisinin programı! 14:41
Süper Lig'e mi geliyor? İşte görüştüğü kulüp Süper Lig'e mi geliyor? İşte görüştüğü kulüp 14:24
Türkiye - Belçika voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye - Belçika voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 14:13
Galler - Ukrayna maçı ne zaman? Galler - Ukrayna maçı ne zaman? 13:38