3’ü bir arada

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, üç stoperi Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye savunmada birlikte görev verdi. Alman teknik adam, son oynanan Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de de 4 değişiklik yaptı. Kuntz, Karadağ maçında ilk 11'de yer alan Caner Erkin, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Ozan Kabak, Cengiz Ünder, Berkan Kutlu ve Orkun Kökçü'ye şans verdi. Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan, Ozan Kabak, Merih, Çağlar, Zeki, Berkan, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem ve Burak ilk 11'iyle çıktı.