Haberler A Milli Futbol Takımı Haydi 'Bizim Çocuklar' farka koşalım! İşte Türkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11'leri...

Haydi 'Bizim Çocuklar' farka koşalım! İşte Türkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11'leri...

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında grup sonuncusu Cebelitarık'ı konuk edecek. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadeleden Ay-Yıldızlılar'ın hedefi farklı galibiyet... Karşılaşma öncesi A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz sahaya süreceği 11'i netleştirdi. İşte Türkiye'nin Cebelitarık maçı muhtemel 11'i...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Haydi 'Bizim Çocuklar' farka koşalım! İşte Türkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11'leri...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda son dönemeçteki sınavlarımızdan ilkine çıkıyoruz. Rakip bizim ayarımızda olmayan ancak ilk maçta belli bir süre zorlandığımız Cebelitarık. Norveç'in 2 puan ve 5 averaj gerisinde olan ay-yıldızlıların hedefi bugün sadece kazanmak olmayacak.

Haydi 'Bizim Çocuklar' farka koşalım! İşte Türkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11'leri...

Futbol mucizesi gerçekleşmezse galibiyetin cepte olduğu mücadelede hedefimiz sadece 3 puan değil aynı zamanda en az 5 fark olacak. Milliler ilk düdükle birlikte rakip kaleye yüklenecek ve erken golle Cebelitarık'ın direncini kıracak. Teknik direktör Stefan Kuntz da hafta boyunca yaptırdığı idmanlarda oyuncularına şut antrenmanları yaptırdı.

Haydi 'Bizim Çocuklar' farka koşalım! İşte Türkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11'leri...

KUNTZ SÜREKLİ UYARIYOR
Teknik direktör Stefan Kuntz antrenmanlarda hücum aksiyonları üzerinde durdu. Alman çalıştırıcı özellikle 'Kral' lakaplı forveti Burak Yılmaz ile yakından ilgilendi. Kuntz öğrencileriyle yaptığı konuşmada ilk Cebelitarık maçını hatırlatarak erken golle rakibi çözmeleri gerektiğini belirtti.

Haydi 'Bizim Çocuklar' farka koşalım! İşte Türkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11'leri...

Ay-yıldızlı futbolcular da bir hayli hırslı şekilde çalıştılar. Kaptan Burak Yılmaz da arkadaşlarıyla görüşme gerçekleştirdi. Maçın ilk düdüğünden sonuna kadar konsantrasyonlarını yüksek tutmaları gerektiğini kaydetti. Milli Takım'da tüm futbolcuların keyfi yerinde. Moralleri yüksek. Bir an önce karşılaşmanın başlamasını bekliyorlar.

Haydi 'Bizim Çocuklar' farka koşalım! İşte Türkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11'leri...

BİLETLER TÜKENDİ
Türkiye'nin Cebelitarık'ı ağırlayacağı karşılaşmanın tüm biletleri tükendi. Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada ay-yıldızlılar güçlü bir tribün desteği önünde oynayacaklar. Hedef 3 puan ve farklı galibiyet olacak.

Haydi 'Bizim Çocuklar' farka koşalım! İşte Türkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11'leri...

TÜRKİYE-CEBELİTARIK MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Hakan, Kerem, Serdar Dursun, Burak

Cebelitarık: Coeling, Sergeant, Wiseman, Valarino, Chipolina, Mouelhi, Britto, Ronan, De Barr, Torilla, Hernandez

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