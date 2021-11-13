Haydi 'Bizim Çocuklar' farka koşalım! İşte Türkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11'leri...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda son dönemeçteki sınavlarımızdan ilkine çıkıyoruz. Rakip bizim ayarımızda olmayan ancak ilk maçta belli bir süre zorlandığımız Cebelitarık. Norveç'in 2 puan ve 5 averaj gerisinde olan ay-yıldızlıların hedefi bugün sadece kazanmak olmayacak.
Futbol mucizesi gerçekleşmezse galibiyetin cepte olduğu mücadelede hedefimiz sadece 3 puan değil aynı zamanda en az 5 fark olacak. Milliler ilk düdükle birlikte rakip kaleye yüklenecek ve erken golle Cebelitarık'ın direncini kıracak. Teknik direktör Stefan Kuntz da hafta boyunca yaptırdığı idmanlarda oyuncularına şut antrenmanları yaptırdı.
KUNTZ SÜREKLİ UYARIYOR
Teknik direktör Stefan Kuntz antrenmanlarda hücum aksiyonları üzerinde durdu. Alman çalıştırıcı özellikle 'Kral' lakaplı forveti Burak Yılmaz ile yakından ilgilendi. Kuntz öğrencileriyle yaptığı konuşmada ilk Cebelitarık maçını hatırlatarak erken golle rakibi çözmeleri gerektiğini belirtti.