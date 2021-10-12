İnandık kazandık

A MilliTakım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya karşısında özel bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Galibiyetin son dakikada gelmesinin dramatik bir durum oluşturduğunu kaydeden Alman çalıştırıcı, "Öncelikle bu bir galibiyet. Son dakikada atılan bir golle gelmiş olması bunu özel kılıyor. Oyuncularımın yediğimiz golünden sonra gösterdikleri reaksiyona çok mutlu oldum. Onlarla ilgili birçok yorum yapılıyordu. Özgüvenlerinin, mantalitelerinin olmadığına dair. Bunun böyle olmadığını gösterdiler. İnandılar galibiyete... Çok mutlu olduk" dedi.

TÜRK HALKIYLA KUCAKLAŞTIK

Türk halkıyla milli takımın kucaklaşmasına sebep olacak bir sonuç oldu" diyen Kuntz sözlerine şöyle devam etti: Hiç mücadeleyi bırakmamız olmamız beni çok mutlu etti. 3 puanı gerçekçi bir yaklaşımla kabul edelim. 9 puana ihtiyacımız vardı. 3 puan aldık. Yolumuza devam edeceğiz. Diğer takımların puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Burada Türk halkını sevindirmiş olmanın mutluluğunu yaşadık. Maç sırasında her şey iyi geçmedik. Geliştirmemiz gereken yerler olduğunu gördük. Ama hiç boyun eğmedik.

TARİHE ADINI YAZDIRDI

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya galibiyetiyle büyük bir başarıya imza attı. Alman teknik adam, A Milli Takım tarihinde deplasmanda görev yaptığı ilk resmi maçı kazanan üçüncü yabancı teknik direktör oldu. Daha önce milli takımımızda 1949'da Peter Molloy ve 2010'da Guus Hiddink, bu başarıyı yaşamıştı.

MAÇ BİTTİ KUNTZ AĞLADI

Şenol Güneş'in yerine milli takımın başına geçen Stefan Kuntz, Letonya galibiyeti sonrasında duygusal anlar yaşadı. Norveç maçı öncesi büyük üzüntü yaşayan ve baskı altında kalan Alman antrenör, maçın bitişinin ardından gözyaşlarına engel olamadı.