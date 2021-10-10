Letonya - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Letonya Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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2022 Dünya Kupası elemelerinde son olarak Norveç'le sahasında 1-1 berabere kalan ve ikincilik yolunda kritik iki puan kaybeden A Milli Futbol Takımı'mız, Letonya ile deplasmanda önemli bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekipte, bu karşılaşma öncesi Serdar Aziz ile Kenan Karaman sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılmıştı. Letonya'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

👉 İLK MAÇ 3-3 SONA ERDİ

Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü. A Milliler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen rakibinin gollerine engel olamamış ve sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılmıştı.





👉 3 İSİM GERİ DÖNDÜ

Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Norveç maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalarını tamamladı. 3 oyuncu teknik heyetin görev vermesi durumunda Letonya deplasmanında takımdaki yerlerini alacaklar.

📺 LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak, 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.

👉 LETONYA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Letonya: Roberts Ozols; Roberts Savalnieks, Antonijs Cernomordijs, Kaspars Dubra, Raivis Jurkovskis; Arturs Zjuzins, Eduards Emsis; Andrejs Ciganiks, Martin Kigurs, Alvis Jaunzems; Roberts Uldrikis

Türkiye: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür; Ozan Tufan, Berat Özdemir; Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu; Burak Yılmaz