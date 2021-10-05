Biletlere ilgi büyük

KadıköyÜlker Stadı'nda cuma günü oynanacak Norveç maçının biletlerine ilgi büyük oldu. Önceki gün Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için satışa çıkarılan biletler, dün de genel satışa sunuldu. Ülker Stadı'nın 50 bin kapasiteli tribünlerine yüzde 50'si oranında seyirci alınacak.
KadıköyÜlker Stadı'nda cuma günü oynanacak Norveç maçının biletlerine ilgi büyük oldu. Önceki gün Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için satışa çıkarılan biletler, dün de genel satışa sunuldu. Ülker Stadı'nın 50 bin kapasiteli tribünlerine yüzde 50'si oranında seyirci alınacak.