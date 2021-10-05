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Biletlere ilgi büyük

Kadıköy Ülker Stadı'nda cuma günü oynanacak Norveç maçının biletlerine ilgi büyük oldu. Önceki gün Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için satışa çıkarılan biletler, dün de genel satışa sunuldu. Ülker Stadı'nın 50 bin kapasiteli tribünlerine yüzde 50'si oranında seyirci alınacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 06:50
Biletlere ilgi büyük
Kadıköy Ülker Stadı'nda cuma günü oynanacak Norveç maçının biletlerine ilgi büyük oldu. Önceki gün Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için satışa çıkarılan biletler, dün de genel satışa sunuldu. Ülker Stadı'nın 50 bin kapasiteli tribünlerine yüzde 50'si oranında seyirci alınacak.
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