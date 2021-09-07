Hollanda - Türkiye maçında tartışmalı penaltı kararı! İşte o pozisyon

EURO 2020'de aradığını bulamayan A Milli Takım'ımızda gözler 2022 Dünya Kupası'na çevrildi. Turnuvaya katılmak için elemelerde mücadele eden milliler, gruptaki 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 önde götüren Hollanda, karşılaşmanın 36. dakikasında penaltı kazandı.
Milli Takım'ımızda Çağlar Söyüncü'nün rakibiyle mücadelesi sonrasında hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi. Oyuncularımız bu karara yoğun itirazlarda bulundu.
Hollanda'da penaltı vuruşunda topun başına geçen Memphis Depay, topu ağlara gönderdi. İşte o anlar...
(GÖRÜNTÜ TRT SPOR'DAN ALINMIŞTIR)