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Hollanda - Türkiye maçında tartışmalı penaltı kararı! İşte o pozisyon

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'mız, maçın 38. dakikasında 2-0 geriye düştü. Türkiye Milli Takımı'na karşı Hollanda'da Memphis Depay, penanka golü attı ve farkı 2'ye çıkardı. Bununla beraber maçın hakemi Daniele Orsato'nun penaltı kararı, tartışmalara yol açtı. İşte o anlar... | Hollanda - Türkiye maçı penaltı anı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2021 Salı 22:50 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2021 Salı 23:06
Hollanda - Türkiye maçında tartışmalı penaltı kararı! İşte o pozisyon

EURO 2020'de aradığını bulamayan A Milli Takım'ımızda gözler 2022 Dünya Kupası'na çevrildi. Turnuvaya katılmak için elemelerde mücadele eden milliler, gruptaki 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 önde götüren Hollanda, karşılaşmanın 36. dakikasında penaltı kazandı.

Milli Takım'ımızda Çağlar Söyüncü'nün rakibiyle mücadelesi sonrasında hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi. Oyuncularımız bu karara yoğun itirazlarda bulundu.

Hollanda'da penaltı vuruşunda topun başına geçen Memphis Depay, topu ağlara gönderdi. İşte o anlar...

(GÖRÜNTÜ TRT SPOR'DAN ALINMIŞTIR)

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