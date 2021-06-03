Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye Moldova maçı CANLI

Türkiye Moldova maçı CANLI

Son dakika spor haberi... () için ikinci hazırlık kampını 'da sürdüren 'mız, turnuva öncesi son kez Moldova ile karşı karşıya geliyor. Daha önce 'ı yenen ve Gine ile golsüz berabere kalan ay-yıldızlı ekip, son provasını Moldova ile yapıyor. EURO 2020'de İtalya ile oynayacağımız açılış mücadelesine sayılı günler kala, A Millilerin bu sınavı dikkatle takip ediliyor. Mücadele ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım fotomac.com.tr'de...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 20:31 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 20:32
Türkiye Moldova maçı CANLI

'na sayılı günler kala, takımlar hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Turnuvaya katılacak ekiplerden olan 'mız, kampının ardından ikinci etap çalışmaları için 'ya gitmişti. Üçüncü ve son hazırlık maçını burada oynayacak ay-yıldızlı takımın rakibi Moldova...

TÜRKİYE-MOLDOVA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında TSİ 20.00'de kentindeki 'da Moldova ile karşı karşıya geliyor. Bu maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TÜRKİYE-MOLDOVA HAZIRLIK MAÇINDA İLK 11'LER
Türkiye: , , Merih, , Umut, , Ozan, Kenan, , Yusuf, Burak.

Moldova: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Anton, Rata, Antoniuc, Spataru, Platica, Damaşcan

MOLDOVA'YA KARŞI YENİLMEDİK
Türkiye, Moldova ile daha önce oynadığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Rakibine karşı 8'i resmi, 3'ü resmi olmayan maçlarda 9 galibiyet alan , 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, bu maçlarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

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