Haberler A Milli Futbol Takımı Davy Klaassen'den Türkiye Hollanda maçı sonrası flaş sözler!

'den maçı sonrası flaş sözler!

A Milli Futbol Takımı'mızın 'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası basına açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu yaptığı konuşmada, "Türkiye kaleyi 5 defa buldu, 4'ü gol oldu." dedi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 11:19
Davy Klaassen'den Türkiye Hollanda maçı sonrası flaş sözler!

, 2022 Dünya Kupası Elemeleri açılış maçında 'yı 4-2 mağlup etti.

Hollanda'nın ilk golünü kaydeden maçın ardından verdiği demeçte Türkiye'nin daha etkili oynadığını söyledi.

Klaassen, 'a verdiği demeçte, ''İlk 2 gole baktığımız zaman öncesinde faul vardı diye düşünüyoruz. Türkiye kaleyi 5 defa buldu, 4'ü gol oldu. Biz geri dönmeye çalıştık ama Türkiye bir gol daha buldu. Tekrar geri dönemedik. Yeteri kadar etkili değildik. Türkiye daha etkili oynadı.'' diye konuştu.

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