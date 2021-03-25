Davy Klaassen'den Türkiye Hollanda maçı sonrası flaş sözler!

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri açılış maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti.

Hollanda'nın ilk golünü kaydeden Davy Klaassen maçın ardından verdiği demeçte Türkiye'nin daha etkili oynadığını söyledi.

Klaassen, TRT Spor'a verdiği demeçte, ''İlk 2 gole baktığımız zaman öncesinde faul vardı diye düşünüyoruz. Türkiye kaleyi 5 defa buldu, 4'ü gol oldu. Biz geri dönmeye çalıştık ama Türkiye bir gol daha buldu. Tekrar geri dönemedik. Yeteri kadar etkili değildik. Türkiye daha etkili oynadı.'' diye konuştu.