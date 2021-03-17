Haberler A Milli Futbol Takımı FIFA Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'na katılma öyküsünü paylaştı!

'nin 1954 'na katılma öyküsünü paylaştı!

(), 'nin 1954 'na katılmasının 67. yıl dönümünde, "Tarihte bugün" başlığıyla bir haber yayınlayarak, 'ın Dünya Kupası'na katılma serüvenini paylaştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:52
FIFA Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'na katılma öyküsünü paylaştı!

(), 67. yıl dönümünde 'nin 1954 'na katılma serüvenini, "Tarihte bugün" başlığıyla haberleştirdi.

FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan haberde, usta gazeteci ve spiker ile 2016 yılında vefat eden dönemin milli futbolcusu 'ın röportajlarına yer verildi.

Haberde, 2002 yılında - ortaklığında düzenlenen Dünya Kupası'nda 3. olarak futbol kalitesini ortaya koyan Türkiye'nin, 1954'te 'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonaya katılma öyküsünün de görülmeye değer olduğu anlatıldı.

Kupaya katılmak için ile eşleşen Türkiye, deplasmandaki 4-1'lik mağlubiyetin ardından rövanşta sahadan 1-0 üstün ayrılmıştı. Ancak averaj uygulaması olmadığı için taraflar 'nın başkenti 'da 17 Mart 1954'te tekrar karşı karşıya gelmişlerdi. 2-2'lik beraberliğin ardından kura çekimiyle Dünya Kupası'na katılan Türkiye olmuştu.



SON DAKİKA