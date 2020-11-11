Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Hırvatistan maçı sonrası Şenol Güneş'ten maçın hakemine tepki!

- Hırvatistan maçı sonrası 'ten maçın hakemine tepki!

ile Hırvatistan, Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi ve mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan A 'mızın teknik direktörü , 4. hakeme tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 23:19
Türkiye - Hırvatistan maçı sonrası Şenol Güneş'ten maçın hakemine tepki!

A Milli Takım Teknik Direktörü , Hırvatistan ile hazırlık maçında 3-3 berabere kaldığımız mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu.

İlk golde elle oynama olduğunu söyleyen Güneş, "Gol düellosu oldu. Gol yemeyip, gol atmada sıkıntımız varken şimdi tam tersi oluyor, gol atıp, gol yiyoruz. İlk golde eliyle aldı, 4. hakem de Slovenyalı, o da maçında aynı şeyi yapmıştı. Biz görüyoruz, kendi de gördü, olan oldu, hazırlık maçı nihayetinde." dedi.

Sakatlıklar olduğunu da belirten deneyimli hoca, "Merih tam girmeden golü yedik, ısınamadan da 3. golü yedik. Hatalarımız tabii ki oldu. Oyun olarak da 2. bölgede karşılamak yerine geriye çekilmek zorunda kaldık. Orkun, sakatlandı, sakatlar fazla oldu. Cengiz'i biraz geç aldım, ciddi bir sorunu gözükmüyor. Orkun ile Mert'e bakacağız." ifadelerini kullandı.

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