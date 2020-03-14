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14 Mart 2020, Cumartesi
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A 'ın hazırlık maçları iptal edilebilir!

A Milli Takım'ın hazırlık maçları iptal edilebilir!

, salı günü UEFA ile yapacağı telekonferansın ardından hazırlık maçlarıyla ilgili karar verecek. A 'ın Slovenya ve ile oynayacağı hazırlık maçlarının iptal edilmesi gündemde.

Tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle alınan önlemlerin ardından futbol dünyasında gözler UEFA'ya çevrildi. Bu hafta içinde oynanan Saint-Germain-Borussia Dortmund maçı seyircisiz oynanırken, ilerleyen tarihlerdeki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi. UEFA, kendisine üye olan ülke federasyonlarıyla salı günü yapacağı telekonferansla birlikte 2020 Avrupa Şampiyonası ve UEFA'nın diğer organizasyonları hakkındaki kararını da verecek. yetkilileri de alınacak olan her kararla ilgili değerlendirmelerini şimdiden yapmaya başladı. Bu bağlamda, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta da ile oynanacak olan hazırlık maçları iptal edilebilir. Geçtiğimiz hafta alınan kararlar doğrultusunda bu 2 karşılaşmanın seyircisiz oynanması açıklanmıştı. Ancak Avrupa'da birçok ligde teknik adamlar ve futbolcuların korona virüse yakalanması nedeniyle çekincelerini UEFA'ya iletecek. UEFA'nın EURO 2020'yi erteleme kararı alması durumunda ise maçların oynanmasına gerek kalmayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ÇEKİNCESİ
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir diğer çekincesi ise 'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan final için UEFA'ya çekincelerini aktaracak olan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, bu anlamda toplum sağlığının tehlikeye atılmasını istemiyor. 80 bin kişi kapasitesi bulunan stadyuma gelmesi beklenen 60 bin yabancı futbolseverin tek tek karantina altına alınmasının mümkün olamayacağını UEFA'ya iletecek olan TFF, ayrıca Türkiye'ye gelen taraftarların maçları izledikten sonra, Fethiye, , , ve Çeşme gibi gözde tatil noktalarına gittiğini de UEFA'ya hatırlatacak. Gündemdeki bütün konuları UEFA yetkilileriyle paylaşacak olan Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, UEFA'nın alacağı her karar için B planı geliştirmiş durumda.

  1. 14.03.2020
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