FIBA'dan flaş koronavirüs kararı! Organizasyonlar askıya alındı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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'dan flaş kararı! Organizasyonlar askıya alındı

FIBA'dan flaş koronavirüs kararı! Organizasyonlar askıya alındı

() dünyaca yayılan salgını nedeniyle Ligi, Kadınlar ve FIBA Avrupa Kupası organizasyonlarını sezon sonuna kadar askıya aldı.

(), yeni tip (Kovid-19) nedeniyle sezon sonuna kadar bütün organizasyonları askıya aldı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA organizasyonlarının ( Ligi, Kadınlar ve FIBA Avrupa Kupası) sezon sonuna kadar askıya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve bu organizasyonların 2019-2020 sezonunun durumu hakkında gerekli kararları alacağı belirtildi.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 23:33
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