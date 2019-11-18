3. torbadan giriyoruz
Grubu 2. sırada tamamlayan Milli Takımımız, 30 Kasım Cuma günü Romanya'da çekilecek EURO 2020 kurasında 3. torbada yer alacak. Ayyıldızlıların muhtemel rakipleri arasında İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Portekiz yer alıyor.
Grubu 2. sırada tamamlayan Milli Takımımız, 30 Kasım Cuma günü Romanya'da çekilecek EURO 2020 kurasında 3. torbada yer alacak. Ayyıldızlıların muhtemel rakipleri arasında İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Portekiz yer alıyor.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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