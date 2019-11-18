3. torbadan giriyoruz - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri 3. torbadan giriyoruz

3. torbadan giriyoruz

3. torbadan giriyoruz

Grubu 2. sırada tamamlayan , Cuma günü Romanya'da çekilecek EURO 2020 kurasında 3. torbada yer alacak. Ayyıldızlıların muhtemel rakipleri arasında , , İspanya, Fransa, , Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, , Polonya, , , Ukrayna ve Portekiz yer alıyor.

Grubu 2. sırada tamamlayan , Cuma günü Romanya'da çekilecek EURO 2020 kurasında 3. torbada yer alacak. Ayyıldızlıların muhtemel rakipleri arasında , , İspanya, Fransa, , Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, , Polonya, , , Ukrayna ve Portekiz yer alıyor.

  1. 18.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

3. torbadan giriyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN