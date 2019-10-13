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13 Ekim 2019, Pazar
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ile liderlik maçına çıkıyor

Türkiye Fransa ile liderlik maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Mücadele Fransa ile aynı puanda bulunan ay-yıldızlı ekibin grup liderliği açısından kritik bir öneme sahip.

A Milli Futbol Takımı, (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda aynı puana sahip takipçisi ile karşı karşıya gelecek. Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

Milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan , , ve Abdulkadir Parmak'ın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

'nin yer aldığı grupta yarın ayrıca TSİ 21.45'te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın Fransa maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: (), Gökhan Akkan (), (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır ()

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

  1. 13.10.2019
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