Lucescu Ukrayna karşısında 5 değişikliğe gitti – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Lucescu karşısında 5 değişikliğe gitti

    Lucescu Ukrayna karşısında 5 değişikliğe gitti

    , Uluslar Ligi'nde son oynanan maçındaki kadroda 5 değişikliğe gitti.

    , Uluslar Ligi'nde son oynanan maçındaki kadroda 5 değişikliğe gitti. Lucescu, Hasan Ali, Zeki Çelik, Mahmut, ve Cenk'i 11'e almadı. Bu 5 futbolcu yerine Mert Müldür, , İrfan Can Kahveci, ve görev aldı.

    1. 21.11.2018
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