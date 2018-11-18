Türkıye'nin futboldaki düşüşü sürüyor. Son maçında konuk ettiği İsveç'e 1-0 mağlup olan milliler, 4 maç sonunda topladığı 3 puanla UEFA Uluslar B Ligi 2. Grubu son sırada tamamladı. Aslında deplasmanda 2-0 geriden gelip 3-2 yendiğimiz İsveç karşısında oyuna iyi başladık. Hakan, Cenk, Cengiz ve Yunus ile net pozisyonlar da bulduk ancak bir türlü golü atamadık. Kaleci Olsen'in gününde olması da bunda etkendi.

Mıllıler maçın ikinci yarısında oyundan düşerken Konya'yı üzüntüye boğan gol geldi. Çağlar'ın orta sahada topu kaptırmasının ardından ceza sahası içinde Okay, Berg'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Graqvist skoru belirleyen golü ağlarımıza bıraktı: 1-0. Bu sonucun ardından, İsveç ile Rusya arasında 20 Kasım Salı günü oynanacak son karşılaşma öncesinde Türkiye'nin C Ligi'ne düşmesi kesinleşti.

Grupta ilk maçında Rusya'ya 2-1 yenilirken, konuk olduğu İsveç'i 3-2 mağlup eden Türkiye, deplasmanda oynadığı Rusya mücadelesini ise 2-0 kaybetmişti. İsveç mağlubiyetiyle Türkiye kötü sonuçlarına bir yenisini daha eklerken maç sonrası Lucescu da eleştirilerin odağındaydı. Oyuncu tercihleri ve değişiklikleri tepki çeken Rumen hoca istifaya çağrıldı. Türkiye, Luce ile 16 maçta sadece 4 galibiyet çıkarabilirken 7 mağlubiyet, 5 beraberlik aldı.

BİRİ ZORUNLU İKİ DEĞİŞİKLİK



Milli Takım, Rusya ile yaptığı son maçın ilk 11'ine göre iki değişiklikle maça çıktı. Maç öncesi ısınırken sakatlanan Serdar Aziz'in yerine Kaan Ayhan, Oğuzhan Özyakup'un yerine ise Yunus Mallı ilk 11'de forma giydi. Yunus, maçta 83. dakikada Oğuzhan'la değişti.



SERDAR AZİZ SAKATLANDI



İsveç maçı öncesinde A Milli Takım'da Serdar Aziz şoku yaşandı. Serdar, ısınma sırasında sol kasığında ağrı hissetti ve kasığını tutup kendisini denedikten sonra soyunma odasına gitti. Lucescu, Kaan'ı ısınmaya gönderdi ve doktorlardan gelen oynamayacağı raporu üzerine 11'den çıkarttı.



4 TAKIM GELECEK



2020'de oynanacak bir sonraki turnuvada B Ligi'nden düşen 4 takım C Ligi'ne gelecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise D Ligi'ne düşecek.



ŞU AN C GRUBU'NDA YER ALAN TAKIMLAR:



1. GRUP: İskoçya, Arnavutluk, İsrail

2. GRUP: Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Estonya

3. GRUP: Slovenya, Norveç, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi

4. GRUP: Romanya, Sırbistan, Karadağ, Litvanya



BİR İHTİMAL DAHA VAR



Artık Uluslar Ligi'nde 4'lü play-off turuna kalabilmemiz için hem Rusya hem de İsveç'in EURO 2020 elemelerinde gruplarında ilk ikiye girmesi gerekiyor.

Eğer bu iki takımdan birisi bile eleme gruplarında ilk iki dışında kalırsa, bizim tek şansımız kendi grubumuzdan direkt çıkmak olacak.

Türkiye ile İsveç tarihlerinde 12. kez karşı karşıya geldi. Milliler, İskadinav rakibi karşısında 3'üncü mağlubiyetini yaşadı. İsveç'i daha önce 5 maçta yenmiştik. 4 karşılaşma beraberlikle sona ermişti



İkisi hazırlık oynadığı son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan İsveç, galibiyet hasretine Türkiye karşısında son verdi.



Milliler, 2003'ten bu yana ilk kez 3 maçta (Bosna Hersek, Rusya, İsveç) gol atamadı.