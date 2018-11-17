Erman Toroğlu: Lucescu, oğlunu da al git!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Türkiye-İsveç maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Lucescu, oğlunu da al git!" yorumunu yaptı.
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