Türkiye'nin İsveç'e 1-0 mağlup olmasının ardından A Spor yorumcuları maçı değerlendirdi.

İşte o yorumlar:

Erman Toroğlu: Türkiye yenilsin, Lucescu gitsin diyen çok adam var. Türkiye'de Lucescu'nun yaptığından çok iyisini yapacak çok teknik adam var.

İlker Yağcıoğlu: Kazma bir takıma yenildik hocam.