İlker Yağcıoğlu: Kazma bir takıma yenildik
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    İlker Yağcıoğlu: Kazma bir takıma yenildik

    Türkiye'nin İsveç'e 1-0 mağlup olmasının ardından A Spor yorumcuları maçı değerlendirdi.

    İşte o yorumlar:

    Erman Toroğlu: Türkiye yenilsin, Lucescu gitsin diyen çok adam var. Türkiye'de Lucescu'nun yaptığından çok iyisini yapacak çok teknik adam var.

    İlker Yağcıoğlu: Kazma bir takıma yenildik hocam.

    Erman Toroğlu: TFF'dekiler futbolu bilmiyor

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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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