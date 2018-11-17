Lucescu'nun basın toplantısında şok!
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    Lucescu'nun basın toplantısında şok!

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun İsveç maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında tecrübeli hocaya sadece tek bir soru yöneltildi. Basın toplantısı 1 dakika içinde son buldu. Basın toplantısında olan A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, o anları anlattı. Tüzemen, "Lucescu'ya soru sormadım çünkü her şeye bir bahane uyduracaktı" ifadelerini kullandı.

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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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