Milli maç Antalya'da! – Fotomaç – 08 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Milli maç 'da!

    Milli maç Antalya'da!
    ile arasındaki özel maç 'da oynanacak. 20 Kasım Salı günü Ukrayna'nın Dnipro kentinde oynanması planlanan maçın, müsabaka tarihinde Dnipro'da hava koşullarının kötü olması sebebiyle iki federasyonun ortak kararıyla Antalya'ya alındığı kaydedildi.
    1. 8.11.2018 17:16
    2. Güncelleme: 8.11.2018 17:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli maç Antalya'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN