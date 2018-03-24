İrlanda’yı 3. kez yendik
TÜRKİYE, İrlanda'ya karşı tarihte 3. galibiyetini aldı. İrlanda ile daha önce 13 kez karşılaşan milliler, rakibini sadece 2 kez yenebilmiş, 5 mağlubiyet, 6 beraberlik allmıştı. İrlanda ile oynadığı 2014'teki son maçı da 2-1 kazanan ay-yıldızlılar, dünkü 1-0'lık skorla üst üste iki maçtan galip ayrılmış oldu.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
İrlanda’yı 3. kez yendik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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