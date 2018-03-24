İrlanda’yı 3. kez yendik – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    ’yı 3. kez yendik

    İrlanda’yı 3. kez yendik
    , 'ya karşı tarihte 3. galibiyetini aldı. İrlanda ile daha önce 13 kez karşılaşan milliler, rakibini sadece 2 kez yenebilmiş, 5 mağlubiyet, 6 beraberlik allmıştı. İrlanda ile oynadığı 2014'teki son maçı da 2-1 kazanan ay-yıldızlılar, dünkü 1-0'lık skorla üst üste iki maçtan galip ayrılmış oldu.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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