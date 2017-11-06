Tolgay Arslan'dan Milli Takım açıklaması

Beşiktaş'ın yıldızı Tolgay Arslan, A Milli Futbol Takımı'nda forma giymesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Göztepe galibiyeti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Tolgay Arslan, Milli Takım'da oynamasının mümkün olup olmadığı hakkındaki soruya " Milli Takım'la ilgili engel şu, dosyalarım FIFA'da mahkemede... Sıramı bekliyorum. Eğer FIFA izin vermezse CAS'a gideceğiz. CAS'ta bununla ilgili birkaç örnek var. Sabırlı olmam gerekiyor. Federasyon ve Lucescu da konuyla ilgileniyor. İnşallah izin çıkarsa formayı giymeyi çok istiyorum" diyerek yanıt verdi.