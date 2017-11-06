 Tolgay Arslan'dan Milli Takım açıklaması – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tolgay Arslan'dan Milli Takım açıklaması

    Tolgay Arslan'dan Milli Takım açıklaması

    Beşiktaş'ın yıldızı Tolgay Arslan, A Milli Futbol Takımı'nda forma giymesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

    Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Göztepe galibiyeti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Tolgay Arslan, Milli Takım'da oynamasının mümkün olup olmadığı hakkındaki soruya " Milli Takım'la ilgili engel şu, dosyalarım FIFA'da mahkemede... Sıramı bekliyorum. Eğer FIFA izin vermezse CAS'a gideceğiz. CAS'ta bununla ilgili birkaç örnek var. Sabırlı olmam gerekiyor. Federasyon ve Lucescu da konuyla ilgileniyor. İnşallah izin çıkarsa formayı giymeyi çok istiyorum" diyerek yanıt verdi.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tolgay Arslan'dan Milli Takım açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.