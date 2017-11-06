Tolgay Arslan'dan Milli Takım açıklaması
Beşiktaş'ın yıldızı Tolgay Arslan, A Milli Futbol Takımı'nda forma giymesiyle ilgili açıklamalar yaptı.
Tolgay Arslan, Milli Takım'da oynamasının mümkün olup olmadığı hakkındaki soruya " Milli Takım'la ilgili engel şu, dosyalarım FIFA'da mahkemede... Sıramı bekliyorum. Eğer FIFA izin vermezse CAS'a gideceğiz. CAS'ta bununla ilgili birkaç örnek var. Sabırlı olmam gerekiyor. Federasyon ve Lucescu da konuyla ilgileniyor. İnşallah izin çıkarsa formayı giymeyi çok istiyorum" diyerek yanıt verdi.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
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Süreyya’dan taraftara üçlü!
Toplam 3
Yorum
Alper Adam daha puan farkini bilmiyor gelip yorum yapiyor 6 puan fark varmis bilmem ne. O kadar korkmayin besiktastan tek derdiniz olmuş
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 13
Yorum
Yeni heycan Bu saatten sonra bence en akkili TD secimi ya umit ozat ya da yilmaz vural olmali cunku bu kadroya Mourinho bile gelse pek bir sey olmaz
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 25
Yorum
Miyane Yazacak çok şey var da karakter sınırı yetmez. Bu insan yapısıyla sırf fb değil Türkiye daha çok patinaj çeker. Daha Ali Koç'u yiyeceksiniz.
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