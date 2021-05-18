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Son dakika spor haberleri: 'den kararı!

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği ’da ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan ve kariyerinin gol rekorunu da kıran ’in bonservisini elinde bulunduran Medipol ’de teknik heyet, gelecek sezon 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor. Muhammet Demir'in teknik direktör ile görüştükten sonra kararını vereceği kaydedildi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 11:21
Son dakika spor haberleri: Başakşehir'den Muhammet Demir kararı!

Son şampiyon unvanıyla girdiği Süper Lig 2020-2021 sezonunda kümede kalmayı son haftalarda garantileyen 'de gelecek dönemin planlamasına da başlandı. Özellikle hattından beklenen verimi alamayan turuncu-lacivertlilerde bu bölgeye takviyeler de gündemde. Ancak Teknik Direktör 'ın önceliği ise kiralık olarak forma giydiği 'da toplamda 34 karşılaşmada 17 gol, 6 asistlik performans sergileyen .

KOCAMAN TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR
Bu sezon ligde 40 maçta sadece 43 gol atabilen M.Başakşehir'in en golcü oyuncusu 7 gollü . Rakip filleri 5 kez sarsan ile yollar ayrılırken, ise yalnızca 2 gol kaydedebildi. Aykut Kocaman, yaşanan bu sıkıntıdan dolayı Gaziantep FK'da kariyerinin gol rekorunu da kıran Muhammet'in kadroda kalmasını istiyor. Tecrübeli futbolcuyla bir görüşme yapması beklenen Kocaman, milli futbolcuya planlarına dair bilgiler aktaracak.
2023 yılına kadar Başakşehir'le sözleşmesi bulunan Muhammet Demir'in ise kararını deneyimli çalıştırıcı ile görüştükten sonra vermesi bekleniyor.

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