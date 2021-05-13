Son dakika haberi: Başakşehir Junior Fernandes'le yollarını ayırdı!

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamladıktan sonra bu sezon adeta ecel terleri döken Medipol Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertliler ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ittihad Kalba takımından transfer edilen Junior Fernandes'le yolların ayrıldığını açıkladı.

Sözleşmesi sona eren Şilili futbolcu, serbest kaldı.

İşte o açıklama:

Ocak ayından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Junior Fernandes'in sözleşmesi sona ermiştir. Attığı kritik gollerle takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Fernandes'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.