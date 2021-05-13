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Son dakika haberi: 'le yollarını ayırdı!

Son dakika haberi... 'de kötü bir sezonu geride bırakan ve küme düşmekten son anda kurtulan 'de ilk ayrılık gerçekleşti. 'den yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 'le yolların ayrıldığı ifade edildi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:04 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:16
Son dakika haberi: Başakşehir Junior Fernandes'le yollarını ayırdı!

'de geçen sezonu şampiyon tamamladıktan sonra bu sezon adeta ecel terleri döken 'de flaş bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertliler ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ittihad Kalba takımından transfer edilen 'le yolların ayrıldığını açıkladı.

Sözleşmesi sona eren Şilili futbolcu, serbest kaldı.

İşte o açıklama:

Ocak ayından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Junior Fernandes'in sözleşmesi sona ermiştir. Attığı kritik gollerle takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Fernandes'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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