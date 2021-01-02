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’de cezalı duruma düştü

'in 16. haftasında deplasmanda 'a 3-0'lık skorla boyun eğdi. Turuncu-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan maçında cezalı duruma düştü.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:11
Başakşehir’de Rafael cezalı duruma düştü

müsabakasında sarı kart gören 'in Brezilyalı futbolcusu , gelecek hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

'in 16. haftasında , deplasmanda A.Alanyaspor'a 3-0 kaybetti. Bu zorlu mücadelenin 30. dakikasında sarı kart gören turuncu-lacivertli futbolcu Rafael, toplamda 4 sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü. Başarılı oyuncu, Başakşehir'in sahasında BB Erzurumspor'u ağırlayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

30 yaşındaki oyuncu, daha önce , ve maçlarında sarı kart görmüştü.

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