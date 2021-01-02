Haberler Medipol Başakşehir Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-Medipol Başakşehir: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 16. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk etti. Lige müthiş bir başlangıç yaptıktan sonra üst üste aldığı kötü sonuçlarla 3. sıraya gerileyen Akdeniz ekibi, kabus gibi bir sezon geçiren ve alt sıralarda yer alan güçlü rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:18
Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde bu sezon gösterdiği performansla devlere kafa tutan , evinde son şampiyon Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Medipol Başakşehir'in galibiyet hasreti sürmüş oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini Adam Bareiro (19'), Jacques Francois Moubandje (27') ve Tayfur Bingol (83') kaydetti. Bu skorla Alanyaspor puanını 30'a yükseltirken, Medipol Başakşehir 16 puanda kaldı.

Öte yandan, turuncu-lacivertlilerin ligdeki 3 puan hasreti 7 maça çıktı. Son olarak ligin 8. haftada sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Başakşehir, 8 Kasım 2020 tarihindeki söz konusu mücadeleden beri kazanamıyor. Gençlerbirliği'nden sonra dış sahada Beşiktaş'a 3-2 yenilen Okan Buruk'un takımı, sonraki hafta 3-0 önde olduğu müsabakanın son dakikalarında yediği gollerle evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kalmıştı.

M.Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile 1-1 sonuçlanan maçın ardından sahasında Gaziantep FK'ya 2-1, Kadıköy'de de Fenerbahçe'ye 4-1 yenildi. Geçtiğimiz hafta da Fatih Terim Stadı'nda 2-2 sonuçlanan Kasımpaşa karşılaşmasından da 1 puanla ayrılan Okan Buruk'un takımı adeta galip gelmeyi unuttu.

SON DAKİKA