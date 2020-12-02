Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir Leipzig maçı sonrası Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci'ye övgü

Leipzig maçı sonrası 'tan 'ye övgü

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol sahasında ekiplerinden Leipzig ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör , 4-3 kaybedilen maçta attığı 3 golle yıldızlaşan ile ilgili "İrfan'ın çok kaliteli olduğunu, çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini ve olabileceğini söyledik. Her maç bu performansı ortaya koyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 23:58 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 00:01
Başakşehir Leipzig maçı sonrası Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci'ye övgü

, RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maça kötü başladıklarını kaydeden genç hoca, "İlk maçtan beri kaybettiğimiz tüm maçlarda bunu yaşadık. Maça iyi başlamadık belki de. İlk Leipzig maçı, Manchester deplasmanı, bu maç, kötü başlangıçlar yaptık. Oyunun devamında çevirmeye çalıştık. Planımız önde baskı yapıp, rakibin yarı sahasında kazandığımız toplarla rakip kaleye gitmekti. Birkaç baskıdan kazandığımız topla ilk yarıda pozisyona girdik, onun dışında rakibe kolay pozisyonlar verdik." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ TEMPOSUNA ÇIKTIK"

Şampiyonlar Ligi temposunda oynayabildiklerini söyleyen Buruk, "2. yarının başından maçın sonuna kadar oyunun daha çok hakimiydik, rakibe daha çok baskı yaptık. Tempomuzu kabul ettirdik ve zaman zaman da daha yüksek tempoya çktık. ile ve Bundesliga'yı tempo olarak karşılaştırıyoruz, Şampiyonlar Ligi'nde de yüksektir ve biz bu tempolara çıktık. 3-3'ü de bulduk, belki 1 gol daha atabiliriz diye düşündük. Bugün baktığımızda yiyeceğimiz golleri yemedik, yemeyeceğimiz golleri çarpmalarla yedik. Futbolda her şey var. Ben oyuncularımı performansları nedeniyle tebrik ediyorum. İrfan'ın 2. yarıdaki oyunu bize katkı sağladı. Kolay goller yedik, kolay da şanslar elde ettik, kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.

"İRFAN İLE ÖNCEDEN KONUŞMUŞTUK"

Maçta ceza alanı dışından yaptığı vuruşlarla hat-trick yapan 'nin performansı sorulan teknik adam, "İrfan Can Kahveci için Şampiyonlar Ligi çok önemli. Bu sezon başında konuştuğumuzda, Şampiyonlar Ligi'nin önemini, iyi takımlarda Avrupa'da oynamak istiyorsa iyi ortaya koyması gerektiğini söyledik. Bugün hem ofansif, hem defansif anlamda iyi oynadı. 3 tane çok güzel gol attı, bu çok önemli, çok değerli. 3 gol de ceza sahası dışından. Onun değerini ortaya çıkaracak bir şey bu. ile dün de bunu konuştuk, İrfan'ın çok kaliteli olduğunu, çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini ve olabileceğini söyledik. Her maç bu performansı ortaya koyması gerekiyor." diye konuştu.

BİZE ULAŞIN