Listeye o da girdi! İrfan Can'dan müthiş performans

10. İrfan Can Kahveci - Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Leipzig ile karşılaştığı mücadelede takımının 3 golünü de kaydeden İrfan Can oyunuya göz doldurdu. İrfan Can Kahveci güzel oyunuyla bir ilke de imza attı. Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde 16 yılın ardından ceza sahası dışından hattrick yapan ilk futbolcu oldu.