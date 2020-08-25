Medipol Başakşehir Okechukwu Azubuike'nin bonservisini aldı! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Medipol Başakşehir Nijeryalı futbolcudan Başakşehir'e 3 yıllık imza!

'nin bonservisini aldı!

Medipol Başakşehir Okechukwu Azubuike'nin bonservisini aldı!

şampiyonu , geçtiğimiz sezon 'ın Pyramids takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nin bonservisini aldı.

, geçen sezon kiralık olarak forma giyen 'nin bonservisini aldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ın Pyramids takımından kiralanan Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonu devreye girdi.

Açıklamada, "2022-2023 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz." denildi.

'de daha önce ve 'da top koşturan Azubuike, geçen sezon Medipol Başakşehir formasıyla 31 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, 'de 17, Türkiye Kupası'nda 4, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 karşılaşmada süre aldı.

  1. 25.08.2020
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