Son dakika... Medipol Başakşehir Gael Clichy ile yollarını ayırdı!
Son dakika... Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 35 yaşındaki Fransız oyuncusu Gael Clichy ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.
Medipol Başakşehir, tecrübeli sol bek Gael Clichy ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Yeni sezon kadro planlamasına devam eden Başakşehir'de sözleşmesi sona eren Fransız oyuncu Clichy ile yolların ayrıldığı bildirildi. Başakşehir'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gael Clichy'nin sözleşmesi sona ermiştir.
Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Clichy, 3 sezon boyunca M.Başakşehir ile 113 maça çıkıp 3 gol, 13 asistlik katkı sunmuştu.
- 25.08.2020
- Güncelleme: 25.08.2020 11:39
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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