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25 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Son dakika... ile yollarını ayırdı!

Son dakika... Medipol Başakşehir Gael Clichy ile yollarını ayırdı!

Son dakika... 'in son şampiyonu , 35 yaşındaki Fransız oyuncusu ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

, tecrübeli sol bek ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yeni sezon kadro planlamasına devam eden Başakşehir'de sözleşmesi sona eren Fransız oyuncu Clichy ile yolların ayrıldığı bildirildi. Başakşehir'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gael Clichy'nin sözleşmesi sona ermiştir.

Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Clichy, 3 sezon boyunca M.Başakşehir ile 113 maça çıkıp 3 gol, 13 asistlik katkı sunmuştu.

  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 11:39
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