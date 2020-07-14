Hataya yer yok
Tarihinde ilk kez şampiyon olmaya çok yaklaşan Başakşehir'de kaleci Mert Günok artık hata yapmamaları gerektiğini söyledi.
Tarihinde ilk kez şampiyon olmaya çok yaklaşan Başakşehir'de kaleci Mert Günok artık hata yapmamaları gerektiğini söyledi. 31 yaşındaki eldiven "Hataya yek yok. Haftaya bu iş bitmeli" diye konuştu.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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