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14 Temmuz 2020, Salı
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yer yok

Hataya yer yok

Tarihinde ilk kez şampiyon olmaya çok yaklaşan 'de kaleci artık hata yapmamaları gerektiğini söyledi.

Tarihinde ilk kez şampiyon olmaya çok yaklaşan 'de kaleci artık hata yapmamaları gerektiğini söyledi. 31 yaşındaki eldiven " yek yok. Haftaya bu iş bitmeli" diye konuştu.

  1. 14.7.2020
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