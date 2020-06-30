Süper Lig'de müthiş takas! Galatasaray istiyordu...
Süper Lig'de sezonun bitimine az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran kulüpler, şu suralar temaslarını sıklaştırmış durumda. Son günlerde kaleci arayışlarına hız veren kulüplerden Göztepe sürpriz bir isim için girişimlere başladı... İşte transfer harekatının detayları.
Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Başakşehir ve İzmir'in köklü ekibi Göztepe arasında sürpriz bir takas gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, iç transferde sözleşmesi sona erecek olan kaleci Beto Pimparel'in yıllık ücretinde indirim talep etmiş ancak Portekizli oyuncu anlaşmaya yanaşmamıştı. Beto'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı ise kurmaylar, Başakşehir'den Volkan Babacan'ı transfer listesinin ilk sırasına yerleştirmişti.
SÖZLEŞME UZATMAYACAK
Göztepe'nin Volkan Babacan'a olan ilgisi sonrası Başakşehir de atağa geçti. İstanbul ekibi sözleşmesi sona erecek olan Volkan için mukavele uzatma opsiyonunu kullanmayacağını belirterek, Göztepe'ye takas teklifinde bulundu. Volkan'ı Göztepe'ye gönderme karşılığında Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, eski öğrencisi Göktuğ Bakırbaş'ı istedi.
YÖNETİM DEĞERLENDİRİYOR
Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen ve 7 sezondur A takımda forma giyen 24 yaşındaki file bekçisi için Başakşehir ekibi ayrıca cazip bir bonservis bedeli de ödemeye hazır olduğunu bildirdi. İzmir ekibi, bu takas teklifini değerlendirmeye alırken, Beşiktaş ve G.Saray'ın da peşinde olduğu 31 yaşındaki tecrübeli eldiven için, genç yıldızı Göktuğ'dan vazgeçebilir.
DEVLER PEŞİNE DÜŞTÜ
Tecrübeli file bekçisi Beto Pimparel'in arkasında Süper Lig'de iki sezondur yedek bekleyen Göktuğ ile Başakşehir'in yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor da ilgileniyor.
Kariyerinde 36 kez A Milli Takım formasını giyen Volkan Babacan, bu sezon ligde şans bulamazken sadece 4 kupa maçında eldivenleri giydi.
BETO ESKİYİ ARATTI
Süper Lig'de son olarak evinde Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'de kaleci Beto Pimparel eski günlerini arattı. Takım kaptanı olmasına rağmen Göz- Göz'de yönetimin corona virüsü pandemisi sürecinde takıma yaptığı indirim teklifine olumsuz cevap veren, henüz bitecek sözleşmesini yenilemek için adım atmayan ve başka kulüplerle flört halinde olan Portekizli eldiven yediği gollerle de eleştiri konusu oldu. Son 3 karşılaşmada kalesinde 8 gol gören 36 yaşındaki kalecinin geleceğindeki belirsizlikler nedeniyle konsantrasyon sorunu çektiği iddia edildi. (Yeni Asır)
- 30.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'de müthiş takas! Galatasaray istiyordu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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