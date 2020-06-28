Skrtel’in yerine Ponck - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Skrtel’in yerine Ponck

Skrtel’in yerine Ponck

Skrtel’in yerine Ponck

Lige verilen aranın ardından oynadığı iki maçı da kazanan turuncu-lacivertliler, 'ı da yenerek son 5 haftaya lider girmek istiyor.

'de mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor. ekibinde kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör 'un, stoperde Ponck'a görev vermesi bekleniyor.

  1. 28.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Skrtel’in yerine Ponck haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA