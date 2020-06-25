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25 Haziran 2020, Perşembe
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Lider G.Saray’a bilendi

Lider Başakşehir G.Saray’a bilendi

liderlik koltuğuna oturan , şampiyonluk yolundaki kritik mücadelede 'ı eli boş göndermek istiyor.

liderlik koltuğuna oturan , şampiyonluk yolundaki kritik mücadelede 'ı eli boş göndermek istiyor. Turuncu- lacivertliler, ilk yarıda mağlup ettiği güçlü rakibini evinde de yenerek şampiyonluk yolundaki önemli bir virajı da kayıpsız atlatmayı hedefliyor. ekibinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
  1. 25.6.2020
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