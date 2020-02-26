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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Başakşehir Sporting maçına hazır

Başakşehir Sporting maçına hazır

, Son rövanş maçında sahasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

son rövanşında 'u konuk edecek olan , zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Stadı'nda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Turuncu-lacivertli oyuncular, antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından idmanın basına kapalı bölümünde ise Sporting Lizbon maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu.

  1. 26.02.2020
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