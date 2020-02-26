Başakşehir Sporting maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu rövanşında Sporting Lizbon'u konuk edecek olan Medipol Başakşehir, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Turuncu-lacivertli oyuncular, antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından idmanın basına kapalı bölümünde ise Sporting Lizbon maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu.