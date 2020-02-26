Başakşehir Sporting maçına hazır
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu rövanşında Sporting Lizbon'u konuk edecek olan Medipol Başakşehir, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Turuncu-lacivertli oyuncular, antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından idmanın basına kapalı bölümünde ise Sporting Lizbon maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu.
- 26.02.2020
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ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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