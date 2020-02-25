Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının hakemi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Medipol Başakşehir son 32 turu ilk maçında konuk olduğu Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olmuştu. Ekipler rövanş mücadelesinde bu kez İstanbul'da karşılaşacak mücadeleyi ise İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turuna yükselecek ekipler, yarın yapılacak tek ve 27 Şubat Perşembe günü oynanacak 15 rövanşın ardından belli olacak.
Avrupa kupalarındaki tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, 3-1 kaybettiği son 32 turu ilk maçının rövanşında, 27 Şubat Perşembe 20.55'te Sporting Lizbon'u ağırlayacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.
Inter-Ludogorets mücadelesi, İtalya'da hızla yayılan yeni tip koronavirüs yüzünden seyircisiz oynanacak.
Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:
Yarın:
20.00 Braga (Portekiz) - Glasgow Rangers (İskoçya) (2-3)
27 Şubat:
20.55 Gent (Belçika) - Roma (İtalya) (0-1)
20.55 Malmö (İsveç) - Wolfsburg (Almanya) (1-2)
20.55 LASK (Avusturya) - AZ Alkmaar (Hollanda) (1-1)
20.55 Basel (İsviçre) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (3-0)
20.55 Porto (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-2)
20.55 Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon (Portekiz) (1-3)
20.55 Espanyol (İspanya) - Wolverhampton (İngiltere) (0-4)
23.00 Benfica (Portekiz) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (1-4)
23.00 Inter (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (2-0)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Club Brugge (Belçika) (1-1)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) (1-0)
23.00 Sevilla (İspanya) - Cluj (Romanya) (1-1)
23.00 Celtic (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka) (1-1)
23.00 Ajax (Hollanda) - Getafe (İspanya) (0-2)
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 14:48
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının hakemi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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