Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının hakemi belli oldu! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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Medipol - maçının hakemi belli oldu!

Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının hakemi belli oldu!

Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Medipol son 32 turu ilk maçında konuk olduğu 'a 3-1 mağlup olmuştu. Ekipler rövanş mücadelesinde bu kez 'da karşılaşacak mücadeleyi ise İspanyol hakem Antonio yönetecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turuna yükselecek ekipler, yarın yapılacak tek ve 27 Şubat Perşembe günü oynanacak 15 rövanşın ardından belli olacak.

Avrupa kupalarındaki tek Türk temsilcisi Medipol , 3-1 kaybettiği son 32 turu ilk maçının rövanşında, 27 Şubat Perşembe 20.55'te 'u ağırlayacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Antonio düdük çalacak.

Inter-Ludogorets mücadelesi, İtalya'da hızla yayılan yeni tip koronavirüs yüzünden seyircisiz oynanacak.

Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

Yarın:
20.00 Braga (Portekiz) - Glasgow Rangers (İskoçya) (2-3)

27 Şubat:
20.55 Gent (Belçika) - Roma (İtalya) (0-1)
20.55 Malmö (İsveç) - Wolfsburg (Almanya) (1-2)
20.55 LASK (Avusturya) - AZ Alkmaar (Hollanda) (1-1)
20.55 Basel (İsviçre) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (3-0)
20.55 Porto (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-2)
20.55 Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon (Portekiz) (1-3)
20.55 Espanyol (İspanya) - Wolverhampton (İngiltere) (0-4)
23.00 Benfica (Portekiz) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (1-4)
23.00 Inter (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (2-0)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Club Brugge (Belçika) (1-1)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) (1-0)
23.00 Sevilla (İspanya) - Cluj (Romanya) (1-1)
23.00 Celtic (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka) (1-1)
23.00 Ajax (Hollanda) - Getafe (İspanya) (0-2)

  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 14:48
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