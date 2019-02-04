Medipol Başakşehir'den büyük başarı
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 20. hafta sonu itibarıyla son 19 yılda en yakın rakibiyle en fazla puan farkını yakalayan takım oldu.
Turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray'ın berabere kalmasıyla 20. hafta sonunda en yakın rakibi olan sarı-kırmızılı ekiple arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.
GALATASARAY, 11 PUAN FARK YAKALAMIŞTI
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın, 1999-2000 sezonun 20. haftası sonunda yakaladığı 11 puanlık farktan sonraki en büyük farkı yakaladı.
Sarı-kırmızılı takım, o sezonun aynı döneminde en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 11 puan önünde 51 puanla zirvede yer almıştı.
Galatasaray o sezonu 79 puanla Beşiktaş'ın 4 puan önünde şampiyon olarak tamamlamıştı.
Süper Lig'de bugüne kadar, o tarihten sonraki en büyük puan farkına ise Beşiktaş ulaşmıştı. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda 20. hafta sonunda 50 puanla en yakın takipçisi Gençlerbirliği'nin 7 puan önünde yer alıyordu.
Beşiktaş, aynı zamanda kuruluşunun 100. yılı olan sezonu da Galatasaray'ın 8 puan önünde bitirerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
SON 20 YILDAKİ TABLO
Süper Lig'de 20. haftalar sonu itibarıyla lider ve ikinci sıradaki takımın puan farkı şöyle oldu:
|Sezon
|Birinci
|Puan
|İkinci
|Puan
|Fark
|2018-2019
|Medipol Başakşehir
|44
|Galatasaray
|36
|8
|2017-2018
|Medipol Başakşehir
|43
|Galatasaray
|41
|2
|2016-2017
|Beşiktaş
|44
|Medipol Başakşehir
|42
|2
|2015-2016
|Beşiktaş
|50
|Fenerbahçe
|46
|4
|2014-2015
|Beşiktaş
|47
|Fenerbahçe
|46
|1
|2013-2014
|Fenerbahçe
|44
|Galatasaray
|40
|4
|2012-2013
|Galatasaray
|37
|Antalyaspor
|33
|4
|2011-2012
|Galatasaray
|46
|Fenerbahçe
|42
|4
|2010-2011
|Trabzonspor
|44
|Bursaspor
|44
|0
|2009-2010
|Fenerbahçe
|44
|Galatasaray
|43
|1
|2008-2009
|Sivasspor
|42
|Trabzonspor
|42
|0
|2007-2008
|Galatasaray
|45
|Fenerbahçe
|44
|1
|2006-2007
|Fenerbahçe
|41
|Galatasaray
|37
|4
|2005-2006
|Fenerbahçe
|52
|Galatasaray
|48
|4
|2004-2005
|Fenerbahçe
|50
|Galatasaray
|48
|2
|2003-2004
|Beşiktaş
|47
|Fenerbahçe
|44
|3
|2002-2003
|Beşiktaş
|50
|Gençlerbirliği
|43
|7
|2001-2002
|Galatasaray
|46
|Beşiktaş
|43
|3
|2000-2001
|Galatasaray
|45
|Fenerbahçe
|45
|0
|1999-2000
|Galatasaray
|51
|Beşiktaş
|40
|11
SÜPER LİG'İN "EN"LERİ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE
Turuncu-lacivertli ekip, 20. hafta sonunda Süper Lig'de birçok alanda da zirvede yer alıyor.
Süper Lig'de 13 maçla en çok galip gelen takım olan Medipol Başakşehir, 2 karşılaşmayla en az yenilen takım konumunda da bulunuyor.
Kalesinde 20 maçta yalnızca 10 gol gören İstanbul ekibi, 0,50'lik gol yeme ortalamasına sahip. Turuncu-lacivertli ekipten sonra en az golü ise 19 golle Bursaspor kalesinde gördü.
Gol averajında da +21'e ulaşan Abdullah Avcı'nın ekibi, +16 averaja sahip Galatasaray'a bu alanda da üstünlük kurmuş durumda.
- 4.2.2019 11:12
- Güncelleme: 4.2.2019 11:17
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
Toplam 1
Yorum
rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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Başakşehir, Akhisarspor'a 3 attı 3 aldı
Toplam 3
Yorum
fbli şampiyon başakşehir olacak
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Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'a anjiyo yapıldı
Toplam 1
Yorum
Doğan AKYAR Başkan Hasan Kartala acil şifalar Dilerim
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