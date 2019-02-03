Başakşehir, Akhisarspor'a 3 attı 3 aldı

Süper Lig'in 20. haftasında Akhisarspor ile Başakşehir Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaştı. Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup ederek en yakın rakibi Galatasaray'la olan puan farkını 8'e çıkardı.

Başakşehir, 33. dakikada Epureanu ile golü buldu. Konuk ekip, 40. dakikada Robinho ile farkı ikiye çıkardı. Başakşehir formasıyla ilk maçına çıkan Demba Ba, 90+3. dakikada skoru belirledi: 3-0.

MAÇTAN FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN...

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 46 Barbosa), Sissoko, Miguel Lopes, Güray Vural (Dk. 87 Onur Ayık), Regattin, Rotman, Serginho, Manu (Dk. 63 Bokila), Josue, Cikalleshi

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 55 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 67 Elia), Arda Turan (Dk. 78 Demba Ba), Robinho

Goller: Dk. 32 Epureanu, Dk. 40 Robinho, Dk. 90+3 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mossoro, Dk. 85 Clichy, Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 29 Serginho, Dk. 42 Rotman, Dk. 44 Miguel Lopes, Dk. 47 Sissoko (Akhisarspor)

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

9'uncu dakikada Başakşehir mutlak golü kaçırdı. İrfan Can'ın pasıyla buluşan Mossoro, Visca'ya topu aktardı. Kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Visca meşin yuvarlağı yandan dışarı attı.

19'uncu dakikada Akhisarspor etkili geldi. Josue'nin pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cikalleshi bekletmeden vurdu. Kaleci Mert meşin yuvarlağı çelerek büyük bir tehlikeyi önledi.

24'üncü dakikada Akhisarspor ceza yayının hemen gerisinden frikik kazandı. Josue'nin vuruşunda kaleci Mert topu son anda köşeden çıkardı.

33'üncü dakikada Başakşehir golü buldu. Visca'nın kullandığı köşe atışında Epureanu kafayı vurdu, top kaleci Fatih'in bakışları arasında filelere gitti: 0-1.

40'ıncı dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca topu Robinho'ya aktardı. Robinho altıpas içinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

44'üncü dakikada ceza sahası dışından Serginho kaleyi yokladı, top üstten oyun alanını terk etti.

53. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde Manu'nun da olduğu pozisyonda top filelerle buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Hüseyin Göçek, VAR odası ile konuştuktan sonra ofsayt kararı verdi.

59. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Robinho'nun vuruşunda Fatih Öztürk pozisyonu önledi.

90+1. dakikada Visca'nın vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

90+3. dakikada Visca'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan müsait durumdaki Demba Ba, topu 3. kez filelere gönderdi: 3-0.